Celiachia Una Nuova Speranza | Nuove Scoperte sull' Innesco dell' Intolleranza al Glutine

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 15 agosto 2024) Roma - Un team di ricercatori ha individuato nelle cellule epiteliali intestinali il possibilealche causa la. Grazie a organoidi intestinali creati in laboratorio, è emerso che queste cellule non solo riconoscono il, ma attivano direttamente il sistema immunitario nei pazienti celiaci. La scoperta, pubblicata su Gastroenterology dalla McMaster University, potrebbe rivoluzionare le terapie per questa malattia, suggerendostrategie per modulare la risposta immunitaria e prevenire la. Questa malattia autoimmune, che colpisce una persona su cento, è in costante aumento. Attualmente, l'unico trattamento disponibile è una dieta rigorosamente priva di, ma questa scoperta apre la possibilità di sviluppare terapie più mirate.