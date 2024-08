Angela Carini testimonial audace per Webuild il suo spot fa discutere il web VIDEO

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 15 agosto 2024) Non si è ancora affievolita l’eco per l’abbandono del match olimpico di pugilato contro Imane Khelif a Parigi 2024, da parte di. Oggi la boxeur azzurra faperché compare tra idella nuova campagna pubblicitaria di, società partecipata da Cassa depositi e prestiti. Il titolo della campagna èper lo sport. Costruire un sogno: storie di campionesse. Nello, che dopo 46 secondi ha lasciato il match sull’onda delle polemiche relative all’identità sessuale dell’algerina (donna intersex), è citata come esempio di “audacia, perseveranza, resilienza, tenacia e passione“. Troppo gustosa questa affermazione per passare inosservata sui social, che subito si sono scatenati. Nella ragazza dice: “Ho sempre detto due parole. Il talento ok c’è, ma deve essere allenato anche quello. Bisogna avere grinta, determinazione, crederci.