Star Wars Bounty Hunter | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

(Di mercoledì 14 agosto 2024)è uno di quei titoli che, pur non essendo un capolavoro all’epoca della sua uscita nel 2003, ha comunque lasciato il segno nel cuore dei fan di. Vent’anni dopo, grazie agli sforzi di Aspyr, il gioco torna in versione rimasterizzata per le console moderne. Ma come si comporta oggi questo titolo, che ci riporta ai tempi d’oro della PlayStation 2 e del GameCube?Il gioco ti mette nei panni di Jango Fett, il cacciatore di taglie mandaloriano il cui DNA è stato utilizzato per creare l’intero esercito di cloni. La trama si sviluppa prima degli eventi di: Episode II – Attack of the Clones e vede Jango coinvolto in una caccia mortale, orchestrata in realtà da Darth Tyranus (alias Conte Dooku) per trovare un guerriero abbastanza abile da diventare la fonte per l’esercito di cloni.