Sei anni fa il crollo del ponte Morandi di Genova | tante iniziative e un podcast per non dimenticare

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il 14 agosto 2018, alle 11:36, crollava al’intero sistema bilanciato della pila 9 del viadotto del Polcevera, più noto come, provocando 43 morti e 566 sfollati. Il 7 luglio 2020, a quasi duedaldelautostradale che costituiva il tratto finale dell’A10, collegamento fondamentale tra l’Italia e il sud della Francia, è iniziato il processo con 58 imputati. Già 170 udienze che hanno portato a oltre 16mila pagine di trascrizione e che riprenderanno il prossimo 11 settembre. Ad essere ascoltate in aula, tra testimoni di pm e difesa, periti e imputati, 324 persone, molte delle quali per più di una udienza. E dall’inizio del procedimento alcuni reati sono stati prescritti.