Scafati arrestati per spaccio un 33enne e un 68enne

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 12 agosto a, i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato in flagranza di reato, une undel luogo per “detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti”. I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto delle sostanze stupefacenti, a seguito di perquisizione domiciliare hanno rinvenuto nella disponibilità degli indagati 26,68 gr. di cocaina e 4 gr di marijuana divisi in dosi, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente nonché la somma di contanti di 2.250 euro verosimilmente provento dell’attivita delittuosa.