Ponte Buggianese festeggia Rossetti

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Appuntamento fissato per lunedì prossimo, 19 agosto, aper la festa dedicata a Gabriele. In piazza del Santuario si terrà la serata tutta dedicata al tirato protagonista della conquista, in coppia con Diana Bacosi, della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pargi. Per l’occasione il sindaco Nicola Tesi e l’amministrazione comunale dihanno allestito un palco su cui celebrare il loro concittadino olimpionico, con una festa che vuole coinvolgere tutta la cittadinanza e anche i simpatizzanti e gli sportivi degli altri comuni della Valdinievole. Durante la serata il due volte oro olimpicorivivrà, insieme a tutti i presenti, le emozioni e le sensazioni delle giornate olimpiche parigine, raccontando le ore e i dettagli che lo hanno portato a conquistare l’oro olimpico.