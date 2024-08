Palinuro tragedia sfiorata per un barbecue | giovane trasferita d’urgenza a Napoli

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L'Incidente aQuesta mattina, mercoledì 14 agosto, aunha rischiato di trasformarsi inin via Fratelli Capozzoli, nel comune di Centola. Secondo quanto riportato da Salernonotizie, unadonna è rimasta gravemente ferita nell'incidente. Le sue condizioni sono state ritenute critiche, e per questo è statain eliambulanza al Centro Grandi Ustioni di. Interventi di Soccorso Laè stata inizialmente soccorsa dai sanitari della Misericordia di. Successivamente, è stata trasportata nell'area dell'ex Lanternone, dove è atterrato l'elisoccorso per il trasferimento verso l'ospedale. Indagini in Corso I carabinieri della stazione locale sono giunti sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi necessari e determinare le cause esatte dell'accaduto. Fonte: Salernonotizie