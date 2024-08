Legge Severino la possibile palingenesi di FdI Il commento di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il mese scorso, i deputati di Fratelli d’Italia si sono astenuti sull’ordine del giorno presentato dalla responsabile Giustizia del Pd, Debora Serracchiani, con il quale si chiedeva al governo di eliminare quella parte dellache prevede la sospensione dalle funzioni dei sindaci già dopo una condanna in primo grado. Forza Italia ha invece votato a favore e cosi ha fatto anche la Lega. Poteva essere un caso, sembra possa diventare un metodo. Scrivono, infatti, Paola Di Caro e Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera oggi che la Lega e soprattutto Forza Italia non abbiano interpretato quel voto come un exploit estivo, ma intendano riproporre il tema del superamento dellaalla riapertura dell’attività parlamentare.