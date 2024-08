Le ultime di mercato Passi avanti per Zanimacchia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024)sul fronte. Per la corsia di destra Luca(26 anni) è un obiettivo più che concreto. Il file diretto tra la società nerazzurra e il suo procuratore Giuseppe Riso ha prodotto un’intesa di massima col calciatore. Ora bisogna trovare la quadra con la Cremonese, proprietaria del cartellino, che non lo lascerà andare molto facilmente. Il giocatore fu acquistato dai grigiorossi per tre milioni e al momento la prima richiesta al Pisa è di oltre quattro milioni. Si tratta. Diversamente invece la società ha trovato un’intesa con il Como per il prestito con diritto di riscatto di Oliver Abildgaard, 28 anni. Non c’è ancora la quadra col giocatore, che vorrebbe restare a giocarsi le proprie carte in Serie A, ma i lombardi lo considerano fuori dal progetto. Intanto ieri c’è stata l’ufficializzazione di Mehdi Leris, 26 anni, dallo Stoke City.