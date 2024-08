Ieri in Campania | finisce con l’auto contro il muro del cimitero donna muore in Irpinia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, martedì 13 agosto 2024. Avellino – Era alla guida della sua auto quando, per causa in via di accertamento ma non è da escludere un malore, unaha finito la sua corsal’entrata delperdendo la vita. (LEGGI QUI) Benevento – “Sollecito tutti ad evitare forme di speculazione politica sulla complessa vicenda dell’utilizzabilità dei pozzi in Zona Asi, a contrada Ponte Valentino: stiamo affrontando la vicenda con serietà e cultura di governo, senza proclami. Contiamo di poterla risolvere efficacemente. L’attuale governance dell’Asi ha dimostrato di saper affrontare con determinazione le questioni e risolverle, come accaduto per la questione dei miasmi”, lo scrive in una nota il presidente del Consorzio Asi Domenico Vessichelli.