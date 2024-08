Golf Calzolari e Malavasi una super Green Cup

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Domenica iisti modenesi hanno sfidato il caldo prendendo parte alla tappa del circuito Martina ArgentiCup, gara che ha unito agonismo a divertimento grazie alla formula a coppie e ha richiamato giocatori da tutta Italia bramosi di qualificarsi per la finale di Praga. I giovani modenesi Giovanni De Lorenzi e Miguel Orzi hanno tenuto fede al pronostico imponendosi con uno strepitoso giro in 66 colpi, ben sei meno del par previsto per i professionisti. Nella categoria netta non hanno patito la canicola Stefanoe Davide(foto) autori di ben 47 punti grazie ai quali hanno staccato tutti gli avversari. Alle loro spalle nulla hanno potuto Enrico Levi e Gianluca Lucchetti, a quota 43, mentre Leonardo Silba e Chiara Serafini (41) hanno completato il podio. Andrea Ronchi