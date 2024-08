Giovanili Bsc Under 12 super a Sala Baganza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Grande vittoria per l’12 del Big Mat Bsc Grosseto. I mini-biancorossi di Lino Luciani hanno trionfato alla 37° edizione del Torneo internazionale di, una delle manifestazionipiù quotate, contro l’Accademia Fun and play della Repubblica Ceca. I festeggiamenti hanno visto le due squadre finaliste alzare insieme la coppa, con il manager biancorosso Lino Luciani che ha invitato anche l’altra squadra a dividere il podio: questo perché la formazione ceca si era imposta sul diamante di gioco senza però rispettare completamente le norme sull’utilizzo dei lanciatori, subendo così la penalizzazione. "È la vittoria di un grande gruppo – commenta Lino Luciani, manager del Big Mat Bsc Grosseto12 –. Dopo il successo in campionato, i ragazzi hanno ottenuto un altro importante titolo.