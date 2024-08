Germania sospetto sabotaggio alla rete idrica della base militare di Colonia-Wahn

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Latedesca diè stata isolata dopo un. Lasi trova nei pressi dell’aeroporto di-Bonn e impiega 4.300 militari e 1.200 civili. La struttura ospita anche una flotta di aerei militari utilizzati diverse volte in passato dal cancelliere Scholz per i viaggi internazionali.Leggi anche: Scaraventati fuori dall’auto dopo l’incidente: bimbi si mettono a gattonare in autostrada Secondo lo Spiegel, qualcuno ha fatto irruzione nella, che possiede un proprio acquedotto, e ha sabotato la, contaminandone l’acqua. Nessuno può entrare o uscire, soldati e civili sono stati esortati a non utilizzare in nessun caso l’acqua dei rubinetti.