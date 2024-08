Due detenuti danno fuoco a un materasso Tragedia sfiorata al carcere nel Forte Urbano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Principio di incendio ieri pomeriggio aldi Castelfranco Emilia, nel. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, dueavrebbero appiccato ila un. La cosa, ovviamente, avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, ma l’allarme è scattato tempestivamente e, sul posto, sono giunti prontamente i vigili del, che in pochi minuti hanno domato le fiamme e hanno messo in sicurezza tutti i locali invasi dal fumo. Non risultano comunque feriti durante questo episodio, nè tra gli stessi, nè tra lo stesso personale della casa circondariale. Dell’episodio è stato comunque informato anche il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano.