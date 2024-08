Degustazioni corsi di cucina e colazioni speciali in quota In Alta Badia un’estate golosa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Negli ultimi anni l’è diventata un punto di riferimento per gli amanti della buona, proponendo un’offerta culinaria molto vasta, da quella tradizionale a quella gourmet e stellata. Per questa estate sono molte le iniziative che vogliono prendere per la gola i visitatori. Si chiama ’Gosté da paur’ e vuol dire a colazione dal contadino. Gli appuntamenti di questa iniziativa prevedono la visita mattutina ai masi, in cui i partecipanti, accompagnati dal contadino, possono entrare in stalla a prendere le uova, aiutare nella preparazione di prodotti come la ricotta e vivere delle esperienze a stretto contatto con gli animali e la natura. Poi è prevista la colazione. I prossimi appuntamenti sono il 3 settembre (Maso Lüch Arslada), il 10 settembre (Maso Bio Lüch Ruances) e il 17 settembre (Maso Lüch Maierhof).