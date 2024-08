Darderi-Cobolli in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Flaviose la vedrà contro Lucianonel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Seguendo la classifica, a incontrarsi al secondo turno sarebbero dovuti essere Tommy Paul e Alejandro Tabilo, top-15 il primo, top-20 il secondo. E invece i nostri ragazzi non smettono mai di stupire: splendida vittoria di Flavio in tre set lottati ai danni dello statunitense, poi 24 ore dopo arriva la bella prestazione di Luciano, che in due parziali di gioco fa fuori il tennista cileno. Punti importanti per i due, nell’ultimo torneo utile in vista delle teste di serie per i prossimi Us Open. E tanti altri punti saranno messi in palio in questo match tutto da seguire. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo giovedì 15 agosto adda definire.