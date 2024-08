Balneari ultima spiaggia Antitrust | Stop proroghe Toscana fa sentenza

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 14 agosto 2024): “”.fa. Pochi giorni dopo il primo sciopero degli ombrelloni l’scende in campo contro ledelle concessioni. Con il governo Meloni sotto il mirino dell’Unione europea e del Consiglio di Stato che chiedono lodellee gare immediate. L’interviene strigliando direttamente i Comuni italiani: l’autorità indipendente ha inviato una segnalazione a tutta l’Anci e alla Conferenza Stato-Regioni con l’obiettivo di porre fine alle violazioni della concorrenza e agli effetti “distorsivi” dei rinnovi automatici. Quello che gli enti concedenti devono fare, afferma il Garante, èavviare rapidamente le procedure di gara, in modo da assegnare i nuovi bandi entro la fine di quest’anno. E sulla questioneè proprio laa fare