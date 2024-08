Zelensky | Ucraina controlla 74 località in territorio Russia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 ago. (askanews) – L’74all’interno deldella. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Volodymyr, in un messaggio sui suoi profili social in cui fornisce un aggiornamento sull’offensiva nella regione di Kursk. “Sono in costante contatto con il comandante in capo Oleksandr Syrskyi e ricevo rapporti sulla situazione al fronte e sulle nostre operazioni nella regione di Kursk”, ha dettosul social network, “Malgrado i difficili e intensi combattimenti, le nostre forze continuano ad avanzare nella regione di Kursk e il “fondo di scambio” del nostro stato sta crescendo”. Secondo il presidente ucraino, “74sono sotto il controllo” di Kiev. “Sono grato ai nostri combattenti per il loro eroico servizio”, ha aggiunto, “I preparativi per i nostri prossimi passi proseguono”.