Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 20:30 (Di martedì 13 agosto 2024) Viabilità DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 19 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1 Roma FIRENZE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA ATTIGLIANO DIREZIONE FIRENZE PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CIVITAVECCHISA SUD DIREZIONE PORTO SEMPRE IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE Roma SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA ALTEZZA CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI PERCORRENDO L.A VIA DEL MARE TRAFFICO RALLENTASTO TRA BORGO SANTA RITA E COLLI DI ENEA DIREZIONE POMEZIA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 19:45 - A VIA DEL MARE TRAFFICO RALLENTASTO TRA BORGO SANTA RITA E COLLI DI ENEA DIREZIONE POMEZIA Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 19 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1 ROMA FIRENZE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA ATTIGLIANO DIREZIONE FIRENZE PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CIVITAVECCHISA SUD DIREZIONE PORTO SEMPRE IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE ROMA SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA ALTEZZA CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI PERCORRENDO L. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 18 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1 ROMA FIRENZE DOVE PER UN INCENDIO IL TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA MAGLIANO SABINA DIREZIONE FIRENZE PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA LAURENTINA A MARINA DI ARDEA UN INCIDNETE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VIA LITORANEA DIREZIONE COLLE ROMITO INFINE SULLA STATALE AURELIA SI STA IN CODA ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE ROMA Servizio fornito da Astral. romadailynews
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