Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 20 | 30

(Di martedì 13 agosto 2024)DEL 13 AGOSTOORE 19 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1FIRENZE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA ATTIGLIANO DIREZIONE FIRENZE PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CIVITAVECCHISA SUD DIREZIONE PORTO SEMPRE IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI ALTEZZA PALIDORO DIREZIONESI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA ALTEZZA CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI PERCORRENDO L.A VIA DEL MARE TRAFFICO RALLENTASTO TRA BORGO SANTA RITA E COLLI DI ENEA DIREZIONE POMEZIA Servizio fornito da Astral