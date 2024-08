Vandalizzato il murale dedicato a Paola Egonu spray rosa sulla pelle dell’atleta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Un brutto gesto avvenuto in queste ore e che ha scatenato ferocissime polemiche, riaccendendo un caso non ancora del tutto chiuso: è statonella notte del 12 agosto ile comparso ieri davanti alla sede del Coni, a Roma. L’opera, realizzata dall’artista Laika, è stata deturpata con il coloredella campionessa italiana. L’installazione, dal titolo ‘Italianità’, era stata realizzata non solo per celebrare lo storico oro olimpico della nazionale femminile di pallavolo, ma anche per rilanciare la battaglia contro odio e razzismo.Leggi anche: “Basta, fa male. Dio perché?”. Emanuela Orlandi, reso pubblico l’audio delle torture della 15enne “Cara, il mio abbraccio va ben oltre quel giorno speciale e vale ancor di più oggi.