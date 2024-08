Ultime Notizie Roma del 13-08-2024 ore 16 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione è martedì 13 agosto il microfono Giuliano Ferrigno Esterina apertura chi avanza Putin è Furioso si tengono aumento delle linee di fuoco la situazione sotto il nostro Controlla riferito zielinski le forze Ucraina hanno invaso 1000 km quadrati oblast’ di Kursk e lanciati nella notte 38 droni kamikaze 30 sono stati intercettati abbattuti della Difesa aerea di Kiev Le Milizie russe hanno anche distrutto posto di comando ucraino nella Plus di chi fa mentre assumi sono state colpite le infrastrutture la SITA è senza luce e gas c’è anche un perito secondo fonti di intelligence i militari ucraini hanno allestito un posto di comando in una delle case private intanto l’ispezione agenzia internazionale per l’energia atomica nella torre di raffreddamento della centrale nucleare di Arisa non ha permesso di determinare le cause dell’incendio ...