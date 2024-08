Traffico Roma del 13-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Ferragosto in città il servizio di trasporto pubblico seguirà gli orari di un normale giorno festivo ultime corse alle 23:30 per le linee metrosulla linea per lavori I treni sono sostituiti da busta tra termini e Battistini ed alle 21 sull’intera linea le zone alimitato di centro Tridente Trastevere a Ferragosto saranno aperte e ad accesso libero i varchi saranno spenti per un giorno come sempre nei festivi infine nella giornata del 14 agosto lo sportello al pubblico diservizi mobilità a San Paolo chiuderà alle 12 riaprirà venerdì 16 agosto con i consueti orari In collaborazione con Luce Verde infomobilità