Teotino | L’Inter dovrebbe guardare più al centrale di difesa Un rischio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Gianfrancoha espresso il suo punto di vista in merito alla situazione del reparto arretrato del, ponendo l’accento su un tema meno dibattuto in questi mesi. IL RAGIONAMENTO –è alle prese, in questo calciomercato estivo, con il nodo rappresentato dalla ricerca di un braccetto sinistro che possa rappresentare una valida alternativa ad Alessandro Bastoni. Ciò nonostante, secondo quanto espresso dal giornalista Gianfrancoa Radio Sportiva, l’attenzione dei nerazzurriconcentrarsi maggiormente su un altro aspetto relativo alla sua: «Per quanto riguarda i difensori centrali, il problema è cheha un pacchetto di difensori centrali un po’ a. Acerbi ha un’età importante e anche nella scorsa stagione ha avuto dei problemi, mentre De Vrij è un altro che ha una fragilità muscolare che lo porta spesso a infortunarsi.