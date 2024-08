Tamberi sotto accusa oltre al danno la beffa | veleno sui social

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 13 agosto 2024) L’avventura di Gianmarcoalle Olimpiadi si è conclusa in malo modo, ma il peggio non è ancora alle spalle: la polemica è servita. Sappiamo tutti come è andata a finire, purtroppo. L’epilogo delle Olimpiadi nulla toglie, però, alla grandezza di Gianmarco, che è senza ombra di dubbio l’eroe indiscusso dell’edizione parigina dei Giochi. Ha voluto gareggiare nonostante tutto, nonostante la diagnosi catastrofica ricevuta poche ore prima della gara. Niente da fare a Parigi per Gianmarco(LaPresse) – Ilveggente.itAvrebbe potuto ritirarsi e arrendersi al suo destino, ma non lo ha fatto. Pur consapevole delle difficoltà che avrebbe certamente incontrato, niente e nessuno gli avrebbe mai impedito di essere in pedana all’appuntamento con la storia.