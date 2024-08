Stacca un orecchio a morsi a un carabiniere brutale aggressione a Sulmona L’uomo era evaso dai domiciliari

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 13 agosto 2024) Ha morso un carabinierindigli l’. L’assurda violenza ha cone teatro, nell’Aquilano. A ferire il, medicato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di, sarebbe stato un 46enne di Cocullo (L’Aquila). L’aggressore, nonostante i, è stato sorpreso in un bar del capoluogo peligno dalla pattuglia dei carabinieri. E’ stato quando gli hanno richiesto i documenti cheha dato in escandesacenze, ha aggredito il militare e lo ha preso andogli parte del padiglione auricolare. Il 46enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni.una un: atto barbarico Unarma, associazione sindacale Carabinieri, ha espresso sdegno e preoccupazione per l’inaccettabile episodio di violenza, riporta Rainews.