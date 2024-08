Serie B radiocronache partite su Radio Rai per il prossimo triennio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Tramite una nota ufficiale, la LegaB ha comunicato che “Rai ha acquisito i dirittifonici nazionali, pacchetto non esclusivo, per le stagioni 2024-27, rinnovando così il rapporto con laBKT, le cuiverranno trasmesse fin dalla prima giornata in programma nel weekend“. Anche per il, dunque, “BKT in onda su Tutto il Calcio Minuto per minuto“. Per quanto riguarda i diritti tv, invece, dopo l’accordo triennale con Dazn, è attesa a breve anche la firma di Sky. Dopo la sosta, invece, potrebbe muoversi Amazon Prime Video.B,suRai per ilSportFace.