Serie A 2024 2025 designazioni prima giornata | Milan-Torino a Maresca Genoa-Inter a Feliciani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Ledelladel campionato di. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha reso noto i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR selezionati per lainaugurale della nuova stagione. Sarà Fabioad arbitrare, mentre perè stato selezionato. Marcenaro dirigerà Juventus-Como, mentre spicca la presenza di Maria Sole Ferrieri Caputi, fischietto di Bologna-Udinese. Ecco tutte le scelte per la tre giorni di campionato. LEDELLASabato 17/08 h. 18.30COSTANZO – PASSERI IV: RAPUANO VAR: DI PAOLO AVAR: GUIDA PARMA – FIORENTINA Sabato 17/08 h. 18.30 AYROLDI BACCINI – DEI GIUDICI IV: RUTELLA VAR: MARIANI AVAR: MAZZOLENI EMPOLI – MONZA Sabato 17/08 h. 20.