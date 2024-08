Roma quattro arresti per furto aggravato e rapina

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024) CRONACA DI– La Polizia di Stato ha fermatopersone coinvolte in reati diin diverse zone della capitale. CRONACA DI– Continuano i controlli serrati della Polizia di Stato aper contrastare i reati predatori. Negli ultimi giorni, sono state arrestatepersone accusate diin diversi quartieri della capitale. Il primo arresto è avvenuto nella zona Casilina, dove un uomo italiano di 48 anni hato un centro sanitario specializzato, minacciando il personale con una pistola. Dopo la, l’uomo è stato fermato da un passante fino all’arrivo della polizia. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato una pistola a pallini senza tappo rosso, un casco e materiale per nascondere il viso, oltre a 340 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato con l’accusa diaggravata.