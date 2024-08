Ranking ATP 13 agosto 2024 | Jannik Sinner perde 800 punti Matteo Arnaldi irrompe in top 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) Dopo la conclusione del torneo ATP Masters 1000 di Montreal, è stato rilasciato questa mattina ilATP aggiornato:, essendo uscito ai quarti in Canada, ha perso 800, dal momento che doveva difendere i 1000 della vittoria a Toronto nel 2023. Lorenzo Musettidue posizioni e scende al numero 18, ma alle sue spalle centrano il bestsia, per la prima volta in carriera in top 30, sia Flavio Cobolli, 31°. Poco più indietro Luciano Darderi, 34°, eBerrettini 42°. Sono 9 i tennisti italiani tra i primi 100: alle spalle dei primi 6 già citati ci sono Lorenzo Sonego, 56°, Fabio Fognini, 72°, e Luca Nardi, 91°. Sono 15 nel complesso gli azzurri tra i primi 200 del mondo, data la presenza di altri 6 italiani tra il 113° ed il 183° posto compresi.