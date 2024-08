Operazione anti droga | tre arresti a San Salvi e le Cascine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Firenze, 13 agosto 2024 –pera Sane allea Firenze da parte del Nucleo Radiomobile dei carabinieri nei giorni scorsi che ha agito con servizi in aree note per lo spaccio di stupefacenti. In due distinti episodi i carabinieri hanno arrestato due senegalesi ed un tunisino, rispettivamente di 26, 29 e 36 anni. In totale i tre sono stati trovati in possesso di 39 grammi di crack, suddivisi in 205 dosi, 13 dosi di cocaina dal peso di 10 grammi, 11 pasticche di ecstasy e 10 grammi di eroina, ripartiti in 33 dosi, a testimonianza di una sempre alta richiesta di stupefacenti. Due arrestati sono stati ristretti presso le camere di sicurezza della Stazione Cc Firenze Santa Maria Novella, il terzo è stato, invece, portato nel carcere di Sollicciano. Sono tutti a disposizione dell'autorità giudiziaria.