Non solo Sinner doppio salto e fan in estasi | svolta definitiva

(Di martedì 13 agosto 2024) Il torneo di tennis di Montreal ha evidenziato il grande stato di forma del tennis italiano. E nonper quel che riguarda Jannik. Dopo i Giochi Olimpici il tennis ora non si ferma più. Si è concluso in queste ore il Masters 1000 di Montreal e subito comincerà nelle prossime il Masters 1000 di Cincinnati con il nostro numero uno Jannikchiamato a reagire. In Canada l’atleta di San Candido non ha difeso il titolo, sono ricomparsi i problemi all’anca e Jannik ha ceduto ai Quarti di finale contro il russo Rublev., l’Italia può esultare (Lapresse) IlveggenteUna prestazione spenta e un tennista visto come ‘un lontano parente’ rispetto a quello che mesi fa abbiamo ammirato in Australia e nelle tante vittorie di inizio stagione.