Milan senti Ibrahimovic | Cardinale vuole spendere io gli dico no Ecco perchè

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2024) “Gerryè in città, abbiamo fatto riunioni ieri e oggi: parliamo di varie cose. Niente di nuovo. Gerryche si spenda di più ma iodi no, spendiamo quello che serve per rinforzare“. Sono le parole pronunciate da Zlatan, durante la presentazione del nuovo acquisto del, Emerson Royal, in merito al calciomercato dei rossoneri. “Non abbiamo fretta, è tutto sotto controllo: abbiamo i nostri obiettivi, la strategia che stiamo seguendo per rinforzare la squadra. Sempre con profili che cerchiamo“, ha aggiunto. “La scelta di Emerson era semplice. Era il profilo giusto. Un equilibrio tra attacco e difesa. Se guardi a Fonseca e all’identità, un profilo come Emerson è perfetto – ha dichiarato in merito al nuovo acquisto – Se devo scegliere: nel mio mondo mi piace di più offensivo. Ma l’importante è che può fare tutte e due le fasi.