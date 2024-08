Masters 1000 Montreal 2024 Popyrin | Orgoglioso di me e della continuità mostrata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Intervenuto in conferenza stampa dopo il titolo conquistato a– primoin carriera -, Alexeiha commentato il successo: “Ho giocato ad un livello molto alto. Sapevo di poterlo fare, ma non era scontato riuscirci un match dopo l’altro fino al sesto, che era la finale. Sono davvero fiero di me stesso e di come ho affrontato l’incontro: sono sceso in campo calmo e ho tirato fuori il mio miglior tennis nella partita più importantemia carriera. E’ per match come questi che ho lavorato per tutta la vita e sarebbe stato stupido farmi prendere dal nervosismo o dalla paura di vincere“. L’australiano ha poi aggiunto: “Sono incredibilmentemia settimana e. E’ come se, improvvisamente, il lavoro di una vita stesse dando i suoi frutti“.