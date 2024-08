Le pagelle Salvatore Esposito si mette subito in evidenza La difesa scricchiola Mateju va in affanno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) SARR 6: inper un’uscita felina ad anticipare l’accorrente Dia e per una respinta di piede sul tiro dello stesso attaccante senegalese. Salva lo Spezia all’ultimo minuto. WISNIEWSKI 6: alla ricerca della forma migliore, il polacco dà segnali di tempismo e reattività, ma patisce la rapidità dei granata.5,5: si adatta bene al ruolo di centrale per buona parte della gara, per poi andare innel finale lasciando spazi vitali prima a Simy e poi a Dia. BERTOLA 6: si destreggia bene nella zona di competenza nel corso del primo tempo, ma va in difficoltà nella ripresa sulla velocità di Kallon. VIGNALI 5,5: per l’occasione capitano, è provvidenziale un suo recupero a sventare un minaccioso contropiede granata. Ingenuo sul contatto in area con Amatucci che determina il rigore.