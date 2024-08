ingresso gratuito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Il "Summer Tour 2024" di Paolo Belli e la sua Big Band domani alle 21.30 faranno tappa a Gatteo a Mare all’Arena Lido Rubicone. L’. Paolo Belli porta sul palco uno show rinnovato, con in scaletta i suoi grandi classici come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, e tanti altri successi arrangiati in una nuova veste, ma comunque caratterizzati dal suo sound inconfondibile, frutto di un percorso fatto negli ultimi 25 anni sempre con a fianco la sua Big Band, un gruppo affiatato che collabora con Paolo non solo sui palchi durante la stagione estiva, ma anche negli impegni in tv e a teatro.