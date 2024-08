Il Bruscello incanta Lisistrata in scena si replica ogni sera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Ci sono una promettente carriera artistica mai sbocciata, un’insopprimibile passione per il canto ma anche il marchio indelebile del Cantiere d’Arte dietro il premio ’Arnaldo Crociani’ assegnato in occasione della prima del2024 a Nicoletta Bernardini. Poliziana purosangue, da quarant’anni esatti impegnata con la sorella gemella Maria Paola nell’attività commerciale di famiglia, Nicoletta è tornata a calcare il sagrato del Duomo per la(partita con grande successo, repliche fino a Ferragosto), dopo ben ventisei anni di assenza. E la sua presenza scenica, insieme a una voce da soprano fresca ed espressiva, donata al personaggio della popolana Mirrina, agguerrita e al tempo stesso umana, hanno subito raggiunto il cuore del pubblico.