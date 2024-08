Ho fatto uno screening del sonno a 30 anni e probabilmente mi ha salvato la vita

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 13 agosto 2024) Ho sofferto a lungo di apnea notturna senza esserne consapevole. Nella miaadulta sono stato spesso svegliato da vivide allucinazioni. Le visioni sono casuali e assumono forme diverse, da quelle di un collega amichevole a quelle di un orrore lovecraftiano. Una volta ho scosso mia moglie per presentarle la squadra di appaltatori che era apparsa al nostro capezzale. «Tesoro, sono qui per riparare le piastrelle del pavimento», le dissi raggiante. Non abbiamo pavimenti piastrellati. Un'altra notte sono balzato fuori dal letto per ingaggiare un combattimento corpo a corpo con un alce a sei punte che si era materializzato sul divano. Dopo una breve battaglia, ho acceso le luci per osservare meglio la bestia. L'alce è sparito nel nulla e io ho ripreso piena coscienza in mutande, tremando per l'adrenalina. Non è stato il mio momento migliore.