Hellas Verona vs Napoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Gli ex campioni d’Italia vogliono ripartire subito con una vittoria per dimenticare l’ultima stagione deludente, ma non sarà facile contro gli scaligeri il cui obiettivo sarà lottare fino in fondo per la salvezza.vssi giocherà domenica 18 agosto 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Bentegodi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nuovo corso per gli scaligeri la cui guida tecnica è stata affidata a Paolo Zanetti, reduce dall’esonero di Empoli nella passata stagione. L’obiettivo di quest’anno sarà come sempre la salvezza, ma senza i patemi dello scorso campionatola permanenza in A è stata raggiunta con tre punti di vantaggio sulle retrocesso. Già terminata l’avventura in Coppa Italia in virtù della eliminazione per mano del Cesena.