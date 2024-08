Gregorio Paltrinieri in ospedale | Mi sono rotto il gomito dopo la cerimonia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) Il post-Olimpiade diè stato segnato da una disavventura inaspettata. Il nuotatore italiano, che aveva conquistato la medaglia d’argento nei 1500 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha rivelato sui social di essersi fratturato ilsinistro proprio la sera delladi chiusura.ha condiviso su Instagram una foto dall’, accompagnata da un messaggio che spiega la situazione. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’infortunio non è avvenuto durante ladi chiusura, ma successivamente. “Miilla sera delladi chiusura. Non a sventolare la bandiera però. Quello è stato bello. Già operato, tornerò presto“. Prima di questa comunicazione,ha parlato dell’Olimpiade e dell’emozione di sfilare con la bandiera: “E’ stato bellissimo, questa Olimpiade per me è stata molto buona.