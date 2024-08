Grecia in fiamme evacuati 11 paesi vicino ad Atene

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 13 agosto 2024) Le autorità dellahanno ordinato l’evacuazione di almeno 11 città e villaggi a Nord-Est dia causa di una serie di vasti incendi molto pericolosi. Fra i luoghi che i cittadini hanno dovuto evacuare in fretta e furia c’è anche l’antico centro di Maratona. Le, alimentate da forti venti, hanno bruciato alberi, case e auto e sono arrivate a minacciare i sobborghi della capitale, spingendo le autorità a ordinare ulteriori evacuazioni. Oltre 500 vigili del fuoco, col supporto di 17 aerei e 15 elicotteri, sono intervenuti per domare il rogo originario scoppiato domenica 11 agostoa Varnavas, a 35 chilometri a nord della capitale, che si è poi moltiplicato in diversi fronti. E si è propagato dal villaggio di Grammatiko alla località balneare di Nea Makri, fino al Monte Penteliadalle case sul monte Penteli, nell’Attica.