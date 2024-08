Genoa vs Inter | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 13 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I campioni d’Italia in carica vogliono iniziare con una vittoria, ma di fronte c’è un avversario ostico che più di una volta ha messo in difficoltà le big.vssi giocherà sabato 17 agosto 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù hanno già iniziato ufficialmente la stagione superando il turno di Coppa Italia nel quale si sono sbarazzati della Reggiana di misura, palesando ancora qualche ritardo di condizione. In precedenza, la squadra di Gilardino ha disputato quattro amichevoli vincendo contro Venezia, Mantova e Monaco, e perdendo contro il Brescia. I nerazzurri hanno invece chiuso il loro precampionato a Londra con il Chelsea pareggiando per 1-1.