10 imperdibili podcast sulla Storia

(Di martedì 13 agosto 2024) Da quando ididel prof Barbero sono diventate una piacevole ossessione, ascoltare analisi, racconti e fenomeni di episodi del passato non è più solo un noioso compito scolastico. Le registrazioni delle lezioni di Alessandro Barbero hanno spinto la realizzazione, anche in Italia, di sempre piùstorici. Che si inseriscono perfettamente nel contesto della nostra voglia di conoscenza tramite narrazioni leggere, coinvolgenti, accessibili, lontane dalle ricostruzioni didascaliche e accademiche. Lain cuffiette piace perché lega presente e passato, perché fa anche sorridere. Si imparano aneddoti e curiosità del passato che non si trovano sui libri di scuola. E soprattutto ci permette di fare bella figura nelle cene con gli amici. Quando puoi sfoggiare un lungo "lo sapevi che?".