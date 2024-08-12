Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 18:45 (Di lunedì 12 agosto 2024) UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA COLOMBO DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SU VIA AURELIA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTELIBRETTI IN DIREZIONE PASSO CORESE SULLA A24 Roma TERAMO CODE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA Roma EST IN DIREZIONE Roma PERCORRENDO LA NETTUNENSE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE ANZIO CI SPOSTIAMO A CISTERNA DI LATINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA LATINA, ALTEZZA VI CORRIDONI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA Roma PISA CIRCOLazioNE IN GRADUALE RIPRESA FRA Roma AURELIA E MACCARESE DOPO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PERMANGONO RITARDI FINO A ...Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 18:15 - 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PARTIAMO DALLA COLOMBO DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA ALBUCCIONE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO L’APPIA, SI RALLENTA a FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONE ROMA DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 17:45 - 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PARTIAMO DALLA COLOMBO DOVE SI RALLENTA PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA ALBUCCIONE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO L’APPIA, SI RALLENTA a FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE DIREZIONE ROMA DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2024 ore 17:15 - UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA A PALIDORO TRAFFICO RALLENTATO IN VIALE TRE DENARI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA AURELIA NEI DUE SENSI DI MARCIA A MACCARESE CODE IN VIA DEL BUTTERO TRA VIA DEL VERGARO E PIAZZA DELLA PACE DIREZIONE VIAL DI CASTEL SAN GIORGIO PERCORRENDO LA VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN PROVINCIA DI FROSINONE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA PER INCENDIO STRADA CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE TRA LENONA E VALLECORSA NEI DUE SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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