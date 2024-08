The Last of Us Online | la cancellazione del gioco ha fatto saltare molte teste in Sony per un giornalista

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 12 agosto 2024) Jason Schreier ha condiviso delle nuove informazioni in merito alladi Theof Us, affermando che lo stop improvviso ai lavori delè costato caro a diversi dirigenti all’interno di, facendo “” nella società giapponese. Il celeberrimodi Bloomberg ha colto l’occasione rappresentata dal nuovo episodio del podcast Friend per Second per condividere informazioni inedite in merito allo sviluppo turbolento di TLOU. Schreier ha quindi confermato quello che temevano già in molti, affermando che in seguito alladi Theof Usla dirigenza diha deciso di licenziare molti dipendenti della propria divisione gaming.