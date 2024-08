Scossa di terremoto tra 3 4 e 3 9 gradi Richter avvertita in provincia di Crotone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024)– Undi magnitudo 3.7 è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indi. Il sisma è avvenuto alle 15:22 con epicentro a 4 chilometri da Cirò a una profondità di 25 chilometri. Al momento, non si registrano danni significativi a strutture o persone, ma laha generato apprensione tra gli abitanti. Gli esperti stanno monitorando la situazione per eventuali repliche. Le autorità locali invitano la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni dei canali ufficiali per aggiornamenti. Diverse le segnalazioni su X (Twitter) e Facebook arrivate dai comuni San Giovanni in Fiore e Verzino. Al momento comunque non ci sarebbero danni o feriti. La prima di magnitudo 3.7 della scalaè stata segnalata alle 15.22 dall’Ingv con epicentro 4 km da Cirò (KR) e ad una profondità di 25 kilometri.