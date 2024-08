Sant’Anna di Stazzema Mattarella | Uno degli eccidi più spietati

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 12 agosto 2024)DIdi: “Unopiù”. Il 12 agosto 1944 adi, provincia di Lucca, l’o in cui vennero massacrati 560 civili. Molti i bambini. La vittima più giovane, Anna Pardini aveva solo 20 giorni di vita. “La Toscana non dimentica e non resta indifferente davanti alle tante, troppe,diche esistono nel mondo”, sottolinea Eugenio Giani, presidente Regione Toscana. Cerimonia in ricordo delle vittime con la deposizione delle corone di fiori e la liturgia religiosa celebrata dall’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto. Con il sindaco diMaurizio Verona, il presidente dell’Associazione Martiri diUmberto Mancini. Dopo la fiaccolata silenziosa verso il Sacrario con la lettura dei nomi di tutte le vittime del massacro nazifascista.