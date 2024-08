Salerno | più controlli sull’Extralberghiero verificati Oltre 400 B&B e case Vacanza

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 12 agosto 2024) La polizia municipale diha recentemente effettuato un’operazione su vasta scala, ispezionando400 strutture tra bed and breakfast enella città. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano “Il Mattino”, molte di queste strutture potrebbero aver trascurato l’obbligo di comunicare il numero dei visitatori che vi hanno soggiornato. Le irregolarità riscontrate riguardano principalmente la mancata registrazione dei flussi turistici nel corso degli ultimi tre anni. Tuttavia, le indagini non si limitano a questo aspetto. Il nucleo tributario antievasione della polizia municipale sta ora esaminando la situazione disospette, che potrebbero operare senza le necessarie autorizzazioni. Le segnalazioni effettuate dai residenti, tramite esposti, si stanno rivelando cruciali per il successo di queste operazioni di controllo.