Progetti Stem così due insegnanti modenesi volano in Finlandia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Due degliitaliani che da oggi parteciperanno a Turku, in, al Festival europeo di Science on Stage, la più grande manifestazione europea dedicata all’insegnamento delle materie(Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), sono: Annamaria Lisotti, docente del IIS Cavazzi di Pavullo, e Giorgia Messori, docente del ITIS Fermi di Modena. Si tratta di una competizione che ogni due anni raccoglie e mette a confronto i migliorirealizzati da docenti delle scuole di ogni livello, dalla primaria alla secondaria superiore. Quest’anno a Turku saranno presenti oltre 400provenienti da più di 30 Paesi, non solo del nostro continente.