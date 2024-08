Primo giorno senza Parigi 2024 tra il ritorno dei francesi e la partenza dei tifosi La scia magica delle Olimpiadi sulla capitale francese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) È ilGiochi Olimpici dopo sedici giorni di gare, emozioni, medaglie d’oro e fallimenti sportivi. I tantini che hanno abbandonato la città per paura di non riuscire a vivere la propria quotidianità o per affittare l’appartamento a turisti, possono riprendere possesso della loro casa. Gli italiani davanti alla tv dovranno trovare un’alternativa a un palinsesto che anche grazie allo streaming di varie tv è stato ricchissimo come non mai. Beh, chi ha seguito l’Olimpiade per lavoro o per passione sta per rincasare stanco per via dei ritmi spesso forsennati ma con la valigia piena di esperienze ripetibili solo ogni quadriennio. Mancherà l’Olimpiade e mancherà, città bella come non mai in questi giorni. L’inaugurazione sotto la pioggia e con gli atleti messi in secondo piano rispetto alle edizioni precedenti non aveva fatto ben sperare.