Papa Francesco incontra Elena Beccalli nuova rettrice dell’Università Cattolica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto 2024 –ha ricevuto questa mattina, lunedì 12 agosto, in udienza in Vaticano la professoressadell'Universitàdel Sacro Cuore. Lo riferisce il Bollettino della Sala stampa della Santa Sede. Diversi i temi affrontati nel colloquio, molti dei quali incentrati sul mondo universitario e sulla questione dell’emergenza educativa. Profonda e immensa la gratitudine espressa dalla professoressa, alla guidadall’1 luglio, che ha ringraziato il Santo Padre per la Sua costante vicinanza all’Ateneo dei cattolici italiani, dalla sua fondazione al servizio della società e della Chiesa italiana e universale. Un Ateneo che, rinnovandosi costantemente, è impegnato ad accompagnare e sostenere le nuove generazioni in una formazione universitaria integrale dentro una realtà in radicale trasformazione.